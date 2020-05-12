الشرطة تقبض على تاجر مخدرات بحوزته نصف كليو مخدرات في بيت لحم





وأكملت: تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، ومن ثم تحركت قوة من مكافحة المخدرات ويساندها قوة من الأمن الوطني والمخابرات العامة إلى منزل الشخص المشتبه به والكائن في بلدة الخضر، وبتفتيش المنزل وتفتيش الأرض الخاصة به حسب الأصول، تم ضبط مايقارب نصف كيلو من مادة يشتبه أنها القنب الهندي المصنع المخدرة، حيث تم إلقاء القبض على الشخص المشتبه به، وضبط المواد المخدرة.



وأضافت: أنه تم إحضار المتهم والمادة المخدرة إلى مقر فرع مكافحة المخدرات، تمهيداً لاستكمال كافة الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على تاجر مخدرات، وبحوزته نصف كيلو من مادة يشتبه أنها القنب الهندي المصنع المخدرة في محافظة بيت لحم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه من خلال المتابعة المستمرة لتجار ومتعاطي السموم، وبناء على معلومات دقيقه ومؤكدة، وصلت لفرع مكافحة المخدرات بشرطة بيت لحم تفيد بحيازة شخص على مواد مخدرة في منزله، وفي قطعة أرض خاصة به، ويقوم بتجهيزها للبيع والاتجار بها على الفور.