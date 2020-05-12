هيئة شؤون الأسرى: الأسير سامي جنازرة شرع اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام



وأوضح عبد ربه، لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن محكمة الاحتلال، رفضت التماسا قُدّم ضد تمديد الاعتقال الإداري للأسير جنازرة، أمين سر حركة فتح في مخيم الفوار بالخليل، الذي اعتقل مرات عديدة، آخرها في أيلول/ سبتمبر الماضي.



وبشأن الخطوات التي كانت الحركة الأسيرة بصدد الشروع بها، شدد عبد ربه، على أنها لم تخرج لحيز التنفيذ، جراء جائحة (كورونا) وحلول شهر رمضان المبارك، واقتصرت هذه الخطوات على الحوارات مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال، والتدخلات السياسية مع منظمة الصليب الأحمر.





وفيما يتعلق بالأسير محمد حسن، الذي كان مصابا بفيروس (كورونا)، قال عبد ربه: إن ادارة مصلحة سجون الاحتلال نقلته من عزله في سجن (ريمون) إلى معتقل المسكوبية للتحقيق، وذلك بعد أن شفي من الفيروس.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسنعبد ربه: إن الأسير سامي جنازرة، شرع اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على تمديد اعتقاله الإداري.