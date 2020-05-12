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شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة تُوصي مزارعي الخضار باتباع الإرشادات لتفادي خسائر موجة الحر

الزراعة بغزة تُوصي مزارعي الخضار باتباع الإرشادات لتفادي خسائر موجة الحر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أوصت وزارة الزراعة الفلسطينية، مزارعي الخضار في قطاع غزة، بتفادي أية خسائر، ناتجة عن موجة الحر الشديدة القادمة للمنطقة، داعية المزارعين لأخذ الاحتياطات اللازمة، واتباع إرشاداتها؛ للتقليل من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة في قطاع الثروة النباتية.

وبشأن الزراعات المحمية، وجهت الزراعة عدة نصائح منها: 
الري صباحاً أو مساء على فترات متقاربة، وتفادي الري في ساعات الظهيرة، وعدم التسميد خلال فترة موجة الحر؛ لتفادي تأثيرها الضار على النباتات.

كما أوصت بتوفير رطوبة جوية، وتخفيض درجة الحرارة داخل البيوت البلاستيكية، يفضل الري الضبابي في ساعات النهار فقط، واستخدام الري الضبابي عند ارتفاع درجة الحرارة في ساعات النهار فقط، والري بكمية من 60-  70% من السعة الحقلية أثناء ارتفاع درجات الحرارة. 

وتظليل البيوت البلاستيكية برش الشيد ( مادة الملبين مضاف لها المادة اللاصقة).إجراء عملية غسيل بالماء للشبك (الريشت) في الدفيئات بالبشبوري من الداخل للخارج لزيادة التهوية.

بعدم إغلاق البيوت بالنايلون وتركها مفتوحة في جميع الاتجاهات والتأكد من فتح الشبابيك العلوية في الدفيئات مع تركيب الشبك عليها.تفادي سقوط أزهار البندورة  الري على فترات متقاربة صباحاً.

أما بخصوص الزراعة المكشوفة وضعت الزراعة عدة إرشادات ونصائح منها:

ري الخضار المكشوفة مساء وبكمية وافرة من المياه وعلى فترات متقاربة. عدم التسميد أثناء فترة موجة الحر لتأثيرها الضار على النباتات.

وفيما يختص بالخضار البعلية، فوجهت الزراعة بعض النصائح منها:

استخدام أسلوب الري التكميلي مساء لري الأشتال خلال موجة الحر، إزالة ومقاومة الأعشاب بين الأشتال.

 تظليل الثمار ببقايا النباتات، وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشر.

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