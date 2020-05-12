الفريق جبر: الرئيس يُتابع جميع التطورات لأجل تأمين سلامة الشعب من الفيروس



وأوضح جبر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الترتيبات حول إعادة الدوام اليوم في المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس (كورونا) تمت بعد جهود حثيثة من قبل مختلف الجهات للحرص على إدامة العمل، وخدمة المواطنين مع التأكيد على اتخاذ إجراءات السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقال مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق إسماعيل جبر: إن الاجتماعات متواصلة في جميع المحافظات عبر لجان الطورئ العليا بمشاركة كافة الهيئات والمؤسسات لمتابعة جميع المستجدات المتعلقة بمواجهة فيروس (كورونا)، مؤكداً أن السيد الرئيس يتابع ويرصد جميع التطورات عبر حديثه المتواصل مع المحافظين، من أجل تأمين سلامة أبناء شعبنا من الوباء الخطير.