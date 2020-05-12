حنا: نُطالب الكنائس المسيحية برفض إجراءات الاحتلال التي تستهدف شعبنا

وجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح هذا اليوم، نداء عاجلاً إلى كافة الكنائس المسيحية في العالم، وكذلك إلى عدد من المؤسسات الحقوقية، بضرورة اتخاذ مواقف واضحة وجريئة رفضاً للإجراءات الإسرائيلية، التي تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل عام، ومدينة القدس بشكل خاص، ناهيك عن التهديدات الجدية بضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن.





ووجه رسالة للكنائس المسيحية في العالم، قائلاً لهم لا نستثني منها أحداً على الإطلاق بأن دفاعكم عن الشعب الفلسطيني المظلوم إنما هو انحياز للحق والعدالة ودفاع عن أنبل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث.





لا ترضخوا لاية ضغوطات او املاءات من اي جهة كانت فالصوت المسيحي في هذا العالم يجب ان يكون صوتا نبويا مستندا على قيمنا الايمانية والمبادئ الاخلاقية والانسانية التي ينادي بها الانجيل المقدس.





وأكد ان دفاعكم عن فلسطين وشعبها المنكوب انما هو دفاع عن المسيحية في مهدها ففلسطين هي مهد المسيحية وهي ارض المقدسات وفيها اعرق حضور مسيحي في العالم فلا تتركوا مسيحيي فلسطين لوحدهم ولا تتركوا شعبنا الفلسطيني كله لوحده بل نادوا بأن تتحقق العدالة ويزول الاحتلال لكي ينعم شعبنا بالحرية التي يستحقها.





وتابع انهم يشوهون صورة القدس ويطمسون معالمها ويزورون تاريخها ويهمشون الحضور الفلسطيني فيها وها هم اليوم يخططون لسرقة مزيد من الاراضي الفلسطينية في غور الاردن وفي الضفة الغربية.





رام الله - دنيا الوطنوقال انطلاقاً من قيمنا الإيمانية والأخلاقية والانسانية فإننا نتمنى منكم ان تتخذوا مواقف واضحة رافضة للاجراءات الاحتلالية بحق شعبنا والتي هدفها تصفية القضية الفلسطينية وهي تحظى بدعم كامل من الادارة الامريكية واللوبي الصهيوني في العالم.وتمنى ان تكون هنالك مواقف واضحة منددة بهذه السياسة الاحتلالية فلا نريد خطابات دبلوماسية وكلمات منمقة بل نريد صوتا مسيحيا واضحا رافضا للاحتلال والاستعمار والاستبداد والظلم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني.