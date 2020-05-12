الاتحاد الأوروبي: القدس الشرقية وأراضي (ج) والضفة كلها محتلة حسب القانون الدولي



وأعرب عثمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، عن أمله ألا تقوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتنفيذ هذه الخطوة.









رام الله - دنيا الوطنتعليقاً على توجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ للقيام بضم أجزاء من الضفة، شدد مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، شادي عثمان، على أن المطلوب الآن ألا تتم هذه الخطوة، لأن القدس الشرقية والأراضي المصنفة (ج) والضفة كلها أراض محتلة، حسب القانون الدولي، لافتاً في الإطار ذاته إلى الاجتماع المرتقب لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي، والذي سيناقش الضم.