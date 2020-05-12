مجدلاني: اجتماع القيادة سيعقد السبت القادم بمشاركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، ان ان اجتماع تنفيذية المنظمة يوم الخميس القادم سيناقش اقرار ما تم اتخاذه من توصيات خلال اجتماع اليوم، تمهيدا لاجتماع القيادة يوم السبت المقبل، موضحا ان هناك خلية عمل ومتابعة حثيثة ستواصل عملها ضمن الخطط والرؤى بناء على التطورات المقبلة.



وشدد مجدلاني على اهمية اجتماع القيادة يوم السبت بمشاركة كافة القوى والفصائل الوطنية بما فيها حركتا حماس والجهاد والجبهة الشعبية لبلورة جملة من القرارات والاجراءات التي ستتخذها القيادة الفلسطينية ردا تنفيذ الاحتلال مخططات الضم.



رام الله - دنيا الوطنيعقد اليوم اجتماع اللجنة المشكلة من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح لبلورة مجموعة من الافكاروالاجراءات سواء في المجالات السياسية او القانونية وغيرها، انطلاقا من اعتبار ان المرحلة الانتقالية انتهت، وبالتالي سيتم البدء في الاطار العملي بتجسيد سيادة دولة فلسطين على الاراضي المحتلة عام سبعة وستين.