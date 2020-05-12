إيران تُعيد فتح جميع المساجد في البلاد

قالت وكالة التلفزيون الإيراني الرسمي: إن جميع المساجد في إيراد، سيعاد فتحها اليوم الثلاثاء، وذلك في خطوة أخرى من الحكومة؛ لتخفيف القيود التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد.







وقال مدير منظمة التنمية الإسلامية، محمد قمي، إن قرار إعادة فتح المساجد، جرى اتخاذه بالتشاور مع وزارة الصحة، حيث تأتي هذه الخطوة على الرغم من أن بعض أنحاء البلاد شهدت ارتفاعاً في الإصابات.



وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية يوم الأحد، أنه جرى عزل منطقة في جنوب غرب إيران؛ لمنع انتشار الفيروس كما نقلت عن حاكم إقليم خوزستان التابعة له المنطقة قوله: إن الإقليم شهد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات.



وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن صلاة الجمعة، استؤنفت في نحو 180 مدينة وبلدة، تنخفض بها نسب الإصابات، وذلك بعد تعليقها لمدة شهرين.



وجاء استئناف صلاة الجمعة، التي لا تزال محظورة في العاصمة طهران وبعض المدن الكبرى الأخرى، في أعقاب إعادة فتح 132 مسجداً يوم الاثنين الماضي في مناطق خالية بشكل دائم من الفيروس.



وقال الرئيس حسن روحاني، الأحد الماضي، بحسب موقع الرئاسة الإلكتروني الرسمي: إن المدارس ستفتح أبوابها الأسبوع المقبل.



ورفعت إيران بالفعل الحظر عن التنقل بين المدن، وسمحت بفتح المراكز التجارية.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور في بيان على التلفزيون الرسمي: إن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إيران زاد 45 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 6685، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في إيران 109286.



وبدأت إيران، وهي واحدة من أشد دول الشرق الأوسط تضرراً بالفيروس، في تخفيف القيود للحفاظ على حركة الاقتصاد المتضرر بالفعل من العقوبات الأمريكية.



وذكر الموقع الإلكتروني للرئاسة، أن روحاني أعلن أيضاً تغيير وزير الصناعة والمناجم والتجارة، يوم الاثنين، في قرار يهدف لتعزيز الاقتصاد على ما يبدو.

رام الله - دنيا الوطن