عاجل

  • داخلية غزة: إتمام الترتيبات في معبر رفح البري لاستقبال المواطنين العالقين في مصر

  • هيئة شؤون الاسرى: الأسير سامي جنازرة شرع اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام

  • (الديمقراطية) تدعو الاتحاد الأوروبي لخطوات صارمة رداً على ضم إسرائيل للأرض الفلسطينية

دولي

إيران تُعيد فتح جميع المساجد في البلاد

إيران تُعيد فتح جميع المساجد في البلاد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة التلفزيون الإيراني الرسمي: إن جميع المساجد في إيراد، سيعاد فتحها اليوم الثلاثاء، وذلك في خطوة أخرى من الحكومة؛ لتخفيف القيود التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد.


وقال مدير منظمة التنمية الإسلامية، محمد قمي، إن قرار إعادة فتح المساجد، جرى اتخاذه بالتشاور مع وزارة الصحة، حيث تأتي هذه الخطوة على الرغم من أن بعض أنحاء البلاد شهدت ارتفاعاً في الإصابات.

وفي السياق، ذكرت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية يوم الأحد، أنه جرى عزل منطقة في جنوب غرب إيران؛ لمنع انتشار الفيروس كما نقلت عن حاكم إقليم خوزستان التابعة له المنطقة قوله: إن الإقليم شهد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن صلاة الجمعة، استؤنفت في نحو 180 مدينة وبلدة، تنخفض بها نسب الإصابات، وذلك بعد تعليقها لمدة شهرين.

وجاء استئناف صلاة الجمعة، التي لا تزال محظورة في العاصمة طهران وبعض المدن الكبرى الأخرى، في أعقاب إعادة فتح 132 مسجداً يوم الاثنين الماضي في مناطق خالية بشكل دائم من الفيروس.

وقال الرئيس حسن روحاني، الأحد الماضي، بحسب موقع الرئاسة الإلكتروني الرسمي: إن المدارس ستفتح أبوابها الأسبوع المقبل.

ورفعت إيران بالفعل الحظر عن التنقل بين المدن، وسمحت بفتح المراكز التجارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور في بيان على التلفزيون الرسمي: إن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إيران زاد 45 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 6685، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في إيران 109286.

وبدأت إيران، وهي واحدة من أشد دول الشرق الأوسط تضرراً بالفيروس، في تخفيف القيود للحفاظ على حركة الاقتصاد المتضرر بالفعل من العقوبات الأمريكية.

وذكر الموقع الإلكتروني للرئاسة، أن روحاني أعلن أيضاً تغيير وزير الصناعة والمناجم والتجارة، يوم الاثنين، في قرار يهدف لتعزيز الاقتصاد على ما يبدو.

أخبار ذات صلة

الصحة العالمية: مناعة القطيع عملية حسابية &#34;وحشية خطرة&#34;.. والبشر ليسوا قطعانًا

الصحة العالمية: مناعة القطيع عملية حسابية "وحشية خطرة".. والبشر ليسوا قطعانًا

جنود المدفعية الإسرائيلية يتقمصون دور قوة تابعة لـ(حزب الله) في تدريباتهم

جنود المدفعية الإسرائيلية يتقمصون دور قوة تابعة لـ(حزب الله) في تدريباتهم

تعيين &#34;جلعاد أردان&#34; سفيرًا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة وأمريكا

تعيين "جلعاد أردان" سفيرًا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة وأمريكا

شاهد: ترامب يُغادر مؤتمره الصحفي بعد خلاف حاد مع الصحفيين

شاهد: ترامب يُغادر مؤتمره الصحفي بعد خلاف حاد مع الصحفيين

الصحة الايرانية تحدد شروطا لإعادة فتح المساجد لإحياء ليلة القدر

الصحة الايرانية تحدد شروطا لإعادة فتح المساجد لإحياء ليلة القدر

كورونا.. ترامب يعلن نتائج فحوص نائبه بينس

كورونا.. ترامب يعلن نتائج فحوص نائبه بينس

حاكم نيويورك: فتح ثلاث مناطق بالولاية على خلفية تراجع تفشي كورونا

حاكم نيويورك: فتح ثلاث مناطق بالولاية على خلفية تراجع تفشي كورونا

البرازيل تنشر الجيش في غابات الأمازون

البرازيل تنشر الجيش في غابات الأمازون

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

حنا: نُطالب الكنائس المسيحية برفض إجراءات الاحتلال التي تستهدف شعبنا

حنا: نُطالب الكنائس المسيحية برفض إجراءات الاحتلال التي تستهدف شعبنا

الديمقراطية تدعو الاتحاد الأوروبي لخطوات صارمة رداً على ضم إسرائيل للأرض الفلسطينية

الديمقراطية تدعو الاتحاد الأوروبي لخطوات صارمة رداً على ضم إسرائيل للأرض الفلسطينية

الأسير المقدسي أيمن سدر يدخل عامه الـ (26) في سجون الاحتلال

الأسير المقدسي أيمن سدر يدخل عامه الـ (26) في سجون الاحتلال

الخارجية: حراك دبلوماسي لحشد ضغط دولي لوقف قرار أردان بحق تلفزيون فلسطين

الخارجية: حراك دبلوماسي لحشد ضغط دولي لوقف قرار أردان بحق تلفزيون فلسطين

الزراعة في غزة تشرع بحملة للرقابة على أسواق الأعلاف

الزراعة في غزة تشرع بحملة للرقابة على أسواق الأعلاف

أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على مقتل الجندي في جنين

أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على مقتل الجندي في جنين

الاحتلال يعتقل مواطناً ويفتش منازل في الخليل

الاحتلال يعتقل مواطناً ويفتش منازل في الخليل

خلال 24 ساعة.. أربعة حوادث مرورية نتج عنها إصابتان بقطاع غزة

خلال 24 ساعة.. أربعة حوادث مرورية نتج عنها إصابتان بقطاع غزة

منوعات

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل &#34;الصلع&#34;

أحمد مكي يفاجئ جمهوره بصورة نادرة قبل "الصلع"

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أول رد منة عرفة على اتهامها بفبركة حلقتها مع رامز جلال

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

أحمد حلمي يسخر من منة عرفة لهذا السبب

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

محمد وزيري يرد على اتهام هيفاء وهبي بشكل صريح.. والأخيرة تسخر

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

نقابة الممثلين المصريين تعلق على أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

بدون قصد.. منة عرفة تفضح مقلب رامز جلال بأربعة أخطاء

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

عربي

صحيفة أمريكية: لبنان على شفير الجوع والفقر

صحيفة أمريكية: لبنان على شفير الجوع والفقر

الصحة المصرية تقترح فرض حظر كامل خلال آخر أسبوع من رمضان والعيد

الصحة المصرية تقترح فرض حظر كامل خلال آخر أسبوع من رمضان والعيد

السعودية... تقرير رسمي يحذر من غزو أسراب من الجراد على ثلاث مناطق

السعودية... تقرير رسمي يحذر من غزو أسراب من الجراد على ثلاث مناطق

المغرب يقرر فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج

المغرب يقرر فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج