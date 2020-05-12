الأسير المقدسي أيمن سدر يدخل عامه الـ (26) في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير المقدسي، أيمن عبد المجيد سدر (54 عاماً)،

عامه الـ 26 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وقال نادي الأسير: إن الأسير سدر والمحكوم بالسّجن مدى الحياة، يعتبر من أقدم الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال، وقد تعرض خلال فترة اعتقاله الأولى إلى تحقيق طويل ومكثف، استمر لمدة خمسة شهور في مركز تحقيق (المسكوبية).



وسبق أن تعرض الأسير سدر قبل اعتقاله الأخير عام 1995، لاعتقال استمر مدة ستة شهور خلال انتفاضة الحجارة، ورفضت سلطات الاحتلال عام 2011 الإفراج عنه خلال صفقة (وفاء الأحرار)، وذلك رغم ما يعانيه من مشاكل صحية وأمراض، نتجت بسبب ظروف التحقيق والاعتقال، ويقبع اليوم في سجن (ريمون) علماً أنه متزوج وله ابن وحيد اسمه (محمد)، وحينما اُعتقل كان يبلغ من العمر عدة شهور.