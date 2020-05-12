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شؤون فلسطينية

وزير الخارجية الأمريكي: (صفقة القرن) واقعية وتستجيب لمطالب الإسرائيليين والفلسطينيين

وزير الخارجية الأمريكي: (صفقة القرن) واقعية وتستجيب لمطالب الإسرائيليين والفلسطينيين
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي سيصل إلى إسرائيل غداً، الأربعاء، في زيارة ستستمر ليوم واحد، أن خطة (صفقة القرن) التي تطرحها إدارة دونالد ترامب، لتسوية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وتنص على ضم ثُلث الضفة الغربية لإسرائيل، هي خطة واقعية وتستجيب لمطالب الإسرائيليين والفلسطينيين.

وسيلتقي بومبيو مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وشريكه في الحكومة الجديدة ورئيس حزب (أزرق- أبيض)، بيني غانتس، الذي ينص الاتفاق الائتلافي على توليه رئاسة الحكومة بعد أقل من سنتين.

وقال بومبيو في مقابلة معه نشرتها صحيفة (يسرائيل هيوم) اليوم، الثلاثاء، حول هدف زيارته، إنه "يوجد موضوعان أريد بحثهما مع رئيس الحكومة والجنرال غانتس، التهديدات من جانب إيران، وكيف سنستمر بالعمل سوية من أجل ردعهم ومنعهم من الوصول إلى سلاح نووي، وسأطلعهما على التقدم الذي قمنا به بشأن رؤية الرئيس ترامب للسلام، وهناك طبعاً مجموعة قضايا تتعلق بأزمة كورونا، وبينها عمل إسرائيلي- أميركي للتوصل إلى دواء".

وفيما يتعلق بضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، قال بومبيو: إنه "ستكون هناك محادثات مع رئيس الحكومة وغانتس بشأن الخطة، وما يفكرون بشأنها، وقد قلت في الماضي: إن هذا قرار ستتخذه إسرائيل، وأريد أن أفهم كيف تفكر الحكومة الجديدة بذلك".

وحول وجود "ضوء أخضر" أميركي لتنفيذ الضم، قال بومبيو إنه "أعتزم الاستماع إلى ما يفكران به في هذا الخصوص، وقد مرّت عدة أشهر، وهذا قرار إسرائيل في النهاية، ورغم ذلك، سنبحث سوية بالطبع كيف بالإمكان أن نطبق بأفضل صورة رؤية السلام التي وافق رئيس الحكومة عليها".

وتطرق بومبيو إلى معارضة دول عربية للضم، وقال إنه "كنا على اتصال مع جميع هذه الدول، وهي شريكات وصديقات جيدات، وأعلم أنهن قلقات ولقد أخذنا ذلك بالحسبان في رؤية السلام، وبالإمكان رؤية ذلك في الوثيقة، وجميع هذه العناصر هي جزء من اللعبة، وصنعنا خطة تمنح حياة جيدة أكثر للشعب الفلسطيني، وهذا مهم لتلك الدول العربية أيضاً".

وحول المعارضة الأوروبية للخطة ووصفها بأنها تقتل السلام، ادعى بومبيو، أنه "قلنا مرات عديدة في الماضي، أن الخطة تدفع السلام قدماً، وهي واقعية، خلافاً لخطط تم طرحها في الماضي، وتلك الخطط لم تكن مفصلة ولم تكن قابلة للتنفيذ، ونعتقد أن هذه الخطة تستجيب للمطالب الأساسية للإسرائيليين والفلسطينيين، وهي مفصلة وقابلة للتطبيق".

وتابع "لقد أوضحنا قناعتنا حيال ما نراه يتماشى مع القانون الدولي، وأوضحنا أيضا أن بإمكان إسرائيل اتخاذ قراراتها القانونية، ورأينا ذلك عندما قررت المحاكم في إسرائيل بشأن قطعة أرض، وما إذا كان الاستيطان فيها يستجيب لمطالب القانون الإسرائيلي أم لا، وهذا سيكون قراراً إسرائيلياً، وسنشارك بآرائنا بأفضل طريقة وبحيث، يتجانس مع رؤية السلام".

وفيما يتعلق بإيران، قال بومبيو: إنه "بالإمكان أن نرى بوضوح اقتراب إيران من قنبلة نووية، وستكون لدى إيران، في تشرين الأول/ أكتوبر إمكانية بناء قدراتهم التقليدية بصورة تسمح لهم بسهولة أكبر لتنفيذ إرهاب في العالم وابتزاز دول في أنحاء العالم، وبذلك إنشاء حيز آخر للإيرانيين من مواصلة تطبيق البرنامج الذي في نهايته ستزداد المخاطر؛ ليكون بحوزتهم السلاح النووي".

وأضاف أن "الرئيس ترامب قال مرات عديدة: إن خطواتنا، وليس فقط العقوبات الاقتصادية، وإنما العزلة الدبلوماسية أيضاً، موجهة من أجل جعل النظام يتصرف وفقا لمعايير دولية، وهكذا ستستمر الأمور، ولن نسمح لهم بالوصول إلى سلاح نووي".

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