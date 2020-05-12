الخارجية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية بالامارات

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمواطن أحمد محمود درويش (46 عاما) في مدينة العين، بسبب فيروس (كورونا).



وبتسجيل هذه الوفاة الجديدة، ترتفع عدد حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس بين أبناء جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 74.