جنود المدفعية الإسرائيلية يتقمصون دور قوة تابعة لـ(حزب الله) في تدريباتهم

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت الكتيبة (334) التابعة للواء النار المدفعي 282 مناورة تدريبية تقمصت خلالها دول قادة حزب الله داخل غرفة عمليات لقوة هجومية من حزب الله.



ووفقا للقناة السابعة الإسرائيلية، تدربت القوات في إطار المناورة التي نفذتها بعد انسحابها من مدينة أريحا على كيفية الانتقال من الروتين إلى الطوارئ، ونشر بطاريات المدفعية في المناطق الوحلة.



هذا وقد تم تجهيز غرفة عمليات تحاكي بشكل كبير غرف عمليات حزب الله، حيث وضع فيها صور للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وأسلحة ولباس عناصر حزب الله، إضافة إلى معدات اتصالات سرية.



هذا وقد طُلب من جنود المدفعية الذين دخلوا غرفة العمليات تقمص دور قوة الرضوان التابعة لحزب الله لمعرفة طبيعة تفكيرهم وأساليبهم وتكتيكاتهم بهدف تصور كيف ستبدو الحرب المقبلة.رابط مختصر