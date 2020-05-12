الاحتلال: ثلاثة أشخاص حاولوا التسلل لمستوطنة شمالي الضفة.. وهربوا لـ (طولكرم)





وأفادت قوات الاحتلال، أن الأشخاص لاذو بالفرار نحو طولكرم، بعدما ألحقوا أضراراً بالسياج وبوابة المستوطنة، وذلك عقب وصول قوات من الجيش للمكان.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن محاولة تسلل جرت الليلة، من ثلاثة أشخاص لمستوطنة في المجلس الإقليمي (عميك حفير).