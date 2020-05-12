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الاحتلال: ثلاثة أشخاص حاولوا التسلل لمستوطنة شمالي الضفة.. وهربوا لـ (طولكرم)

الاحتلال: ثلاثة أشخاص حاولوا التسلل لمستوطنة شمالي الضفة.. وهربوا لـ (طولكرم)
جانب من الحدث
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن محاولة تسلل جرت الليلة، من ثلاثة أشخاص لمستوطنة في المجلس الإقليمي (عميك حفير).

وأفادت قوات الاحتلال، أن الأشخاص لاذو بالفرار نحو طولكرم، بعدما ألحقوا أضراراً بالسياج وبوابة المستوطنة، وذلك عقب وصول قوات من الجيش للمكان. 


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