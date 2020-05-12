نتنياهو تعقيباً على مقتل الجندي: يد إسرائيل ستصل إلى المنفذ وستُحاسبه



وعقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على مقتل الجندي بجنين: كما حدث في جميع الحالات في السنوات الأخيرة، فإن يد إسرائيل ستصل إلى المنفذ وستحاسبه.



ويجرى الجيش الإسرائيلي أعمال بحث وتمشيط في جنين لاعتقال منفذ عملية قتل الجندي بإلقاء حجر على رأسه الليلة.



وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن جنود لواء منشيه الإقليمي، يجرون أعمال بحث واعتقالات مكثفة في المنازل المحيطة بالمكان الذي قتل فيه الجندي الرقيب أول عميت بن يغئال في بلدة يعبد بجنين.



وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي إسرائيلي، خلال اقتحام قرية يعبد بجنين.



وأفاد المتحدث، أن الجندي يدعى عميت بن يغئال، 21 عاماً، قُتل بعدما ألقي حجر على رأسه خلال اقتحام الجيش وتنفيذه لاعتقالات في قرية يعبد شمال غرب جنين.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن قواته تشن في هذه الساعة في قرية يعبد، حملة اعتقالات في المنزل الذي ألقيت منه الحجارة، التي أدت لمقتل الجندي، عميت بن يغئال.