خلال 24 ساعة.. أربعة حوادث مرورية نتج عنها إصابتان بقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، أن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، وتنشط الحركة من الساعة 4 عصراً حتى موعد الإفطار.



وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير، نتج عنها إصابتان، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وأشارت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وطالبت قائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية، ويتوجب على الجميع أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء القيادة، وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق.



وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والأخرين للخطر.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.