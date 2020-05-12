الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من جنين والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 6 مواطنين من شمال وجنوب البلاد.

رام الله - دنيا الوطنوأفادت مصادر محلية، أن القوات اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين، فجراً، واعتقلت كلاً من: أنس أبو شملة، ويزن كامل أبو شملة، ومارسيل باسم لطفي ابو بكر، وعلي محمد نظمي أبو بكر.ومن الخليل اعتقلت القوات الشاب فراس أبو سنينه.