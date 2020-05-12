الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من جنين والخليل
رام الله - دنيا الوطن
وأفادت مصادر محلية، أن القوات اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين، فجراً، واعتقلت كلاً من: أنس أبو شملة، ويزن كامل أبو شملة، ومارسيل باسم لطفي ابو بكر، وعلي محمد نظمي أبو بكر.
ومن الخليل اعتقلت القوات الشاب فراس أبو سنينه.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 6 مواطنين من شمال وجنوب البلاد.
وأفادت مصادر محلية، أن القوات اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين، فجراً، واعتقلت كلاً من: أنس أبو شملة، ويزن كامل أبو شملة، ومارسيل باسم لطفي ابو بكر، وعلي محمد نظمي أبو بكر.
ومن الخليل اعتقلت القوات الشاب فراس أبو سنينه.
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