الاحتلال يتوغل شرقي البريج ويستهدف الصيادين في بحر غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين الزراعية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وسط أعمال تجريف، فيما استهدفت بحرية الاحتلال الصيادين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.





وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن عدداً من جنود الاحتلال، ترجلوا في محيط بوابة المدرسة شرق المخيم، تزامنا مع توغل لجرافات عسكرية إسرائيلية، بحماية دبابات الاحتلال، وقامت بأعمال تجريف للأراضي القريبة من الحدود، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع في المكان.





إلى ذلك، فقد أطلقت زوارق بحرية الاحتلال، الرصاص الحي، وفتحت خراطيم المياه على مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو 3 أميال بحرية في بحر منطقة السودانية، ما ألحق أضراراً في أحد المراكب، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.





وتتعمد قوات الاحتلال، بشكل شبه يومي، استهداف الصيادين في بحر غزة، والتوغل في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع، وإطلاق النار على الصيادين والمزارعين.

رام الله - دنيا الوطن