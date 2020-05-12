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حزب الشعب يدعو الى الاستمرار في المقاومة الشعبية ضد المستوطنين

حزب الشعب يدعو الى الاستمرار في المقاومة الشعبية ضد المستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حزب الشعب الفلسطيني عرفات ابوراس كافة المؤسسات الدولية والاطر والهيئات المحلية الى ضرورة التصدي للهجمات المتكررة لقطعان المستوطنين الجاثمين على اراضي المواطنين في قرية الساوية جنوب نابلس ومنع ما يسمون بجماعات تدفيع الثمن وشباب التلال  من العربدة والاستيلاء على اراضي المواطنين في القرية .

وشدد على على ضرورة تفعيل دور اللجان الشعبية ولجان الحراسة في القرية.جاء ذلك في اعقاب المسيرات الشعبية الحاشدة التي قام بها ابناء القرية بمساندة الهيئة المحلية والتنظيمات ضد قطعان المستوطنين من مستوطنة راحاليم المقامة على اراضي القرية منذ العام 1991 والذين اقامو بؤر استيطانية وخيم على بعد مئات الامتار  والاستيلاء على مئات الدنمات من الاراضي الزراعية جنوب المستوطنة وتقطيع مئات من اشجار الزيتون المثمرة لعدد من المزارعين في القرية والتي كان اخرها تقطيع اكثر مئة وخمسون شجرة لكل من حمد جازي وعيس شاهين وياسر صالح وجمعه خير الله .

واشار ابوراس الى ان قطعان المستوطنين استغلو الوضع الحالي  وانشغال العالم بجائحة كورونا والقيود المفروضة على المواطنين وقامو بالاستيلاء على مساحات شاسعة من اراضي المواطنين في عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقال ابوراس  ان ذلك انتهاك صارخ لحقوق الانسان ويتنافى مع القيم والاخلاق الانسانية، وان ذلك تطبيق واضح لما يسمى بخطة الضم التي افرزتها حكومة التطرف والعنصرية التي يقودها نتياهو وعدد من احزاب اليمين الاسرائيلي  المتطرف.

ودعا ابوراس كافة وسائل الاعلام المحلية والدولية الى ضرورة الاستمرار في تغطية الاحداث وتوثيق الجرائم المستمرة التي يقوم بها قطعان المستوطنين بشكل يومي ضد المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول الى ارضهم لفضحهم امام الرأي العام العالمي .

من الجدير ذكره انه سيتم وضع برنامج للفعاليات الشعبية بمساندة العديد من المؤسسات المحلية الحكومية وهيئة شؤون الجدار وعدد من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق الانسان للتصدي لهذه الهجمة الشرسة من قبل العناصر المتطرفة في دولة الاحتلال في تلك المنطقة.

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