مقتل جندي إسرائيلي في قرية يعبد بجنين

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي إسرائيلي، خلال اقتحام قرية يعبد بجنين.



وأفاد المتحدث، أن الجندي يدعى عميت بن يغئال، 21 عاماً، قُتل بعدما ألقي حجر على رأسه خلال اقتحام الجيش وتنفيذه لاعتقالات في قرية يعبد شمال غرب جنين .



وذكر موقع (والا) الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن جندياً إسرائيلياً من لواء جولاني، قتل جراء إصابته بحجر في رأسه، خلال نشاطات للجيش الإسرائيلي، في قرية يعبد قضاء جنين.



وأضاف الموقع، أن الجندي عميت بن يجئال، 21 عاماً، من رمات جان، قتل خلال محاولة قوات الجيش، إعتقال 4 مطلوبين بقرية يعبد، حيث قام السكان بإلقاء الحجارة بشكل مكثف تجاه القوة.



وبحسب (والا)، تم نقل الجندي بواسطة مروحية عسكرية، الى مستشفى (ربمام) بحيفا، وهناك تم الإعلان عن مقتله، مشيراً الى ارتفاع حدة المواجهات الليلية بالضفة الغربية، خلال شهر رمضان.