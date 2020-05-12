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حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود خمس درجات

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود خمس درجات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية وحارا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع  ملموس آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ،  والرياح  شمالية  غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر  خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا إلى حار في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، حارا إلى شديد الحرارة وجافا، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ، والرياح  شمالية  غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر  خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد المواطنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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