تعيين "جلعاد أردان" سفيرًا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة وأمريكا

جلعاد أردان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، أنه وافق على عرض تعيينه في منصبي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، والأمم المتحدة.



وقال أردان، وفق ما أفادت قناة (i24NEWS): إنه تلقى هذا العرض من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.



يذكر أن أردان، من مواليد 30 أيلول/ سبتمبر 1970 في عسقلان، وهو عضو بالكنيست عن حزب (ليكود)، وعضو في المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، ووزير للأمن العام الإسرائيلي.