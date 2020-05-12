تعيين "جلعاد أردان" سفيرًا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة وأمريكا
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، أنه وافق على عرض تعيينه في منصبي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، والأمم المتحدة.
وقال أردان، وفق ما أفادت قناة (i24NEWS): إنه تلقى هذا العرض من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
يذكر أن أردان، من مواليد 30 أيلول/ سبتمبر 1970 في عسقلان، وهو عضو بالكنيست عن حزب (ليكود)، وعضو في المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، ووزير للأمن العام الإسرائيلي.
أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، أنه وافق على عرض تعيينه في منصبي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، والأمم المتحدة.
وقال أردان، وفق ما أفادت قناة (i24NEWS): إنه تلقى هذا العرض من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
يذكر أن أردان، من مواليد 30 أيلول/ سبتمبر 1970 في عسقلان، وهو عضو بالكنيست عن حزب (ليكود)، وعضو في المجلس الوزاري المصغر (كابينت)، ووزير للأمن العام الإسرائيلي.
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