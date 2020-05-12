شاهد: ترامب يغادر مؤتمره الصحفي بعد خلاف حاد مع الصحفيين













رام الله - دنيا الوطنقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإنهاء مؤتمره الصحفي أمام البيت الأبيض، سريعًا، وغادر المكان، بعد خلاف حاد مع الصحفيين الذين وجهوا له اتهامات تتعلق بجائحة (كورونا).وقال ترامب، خلال مؤتمره، الذي نشرته تفاصيله قناة (يورسيا اليوم): إن الولايات المتحدة تقوم بإجراء المزيد من الاختبارات على فيروس (كورونا) أكثر من أي دولة أخرى، لكن الصحفيين طرحوا أسئلة لم تعجب الرئيس، فرد عليهم بإجابات حادة.وقال لأحد الصحفيين: "أنا أفهمك تمامًا، أفضل من أن تفهم نفسك".إلى ذلك، سُئل ترامب عن سبب استمراره في الحديث عن عدد الاختبارات فيما يتعلق بوباء (كورونا) في الولايات المتحدة، بينما تستمر الوفيات، فرد بحدة: "لا تسألوني.. اسألوا الصين"، ووصف الرئيس الأمريكي السؤال بـ"القبيح" ما أثار غضب الصحفية التي وجهت له السؤال.