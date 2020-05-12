الرئيس عباس يهاتف محافظ أريحا للاطمئنان على أبناء المحافظة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الاثنين، جهاد ابو العسل محافظ اريحا والأغوار، واطمأن على أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظة.



ووجه الرئيس، المحافظ ابو العسل، لمتابعة وتلبية احتياجات المواطنين والاطمئنان عليهم، مؤكدا متابعته الحثيثة لأوضاعهم في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.



وأشاد، بأداء وجهود الاجهزة الامنية والمؤسسات المدنية التي عملت خلال فترة اعلان حالة الطوارئ والتي ادت إلى محاصرة الفيروس وتجنيب الشعب الفلسطيني هذا الوباء الخطير والضرره الكارثي، وطالبهم بالاستمرار في إجراءاتهم بهذا الخصوص.