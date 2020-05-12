شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهاتف محافظ أريحا للاطمئنان على أبناء المحافظة

الرئيس عباس يهاتف محافظ أريحا للاطمئنان على أبناء المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء أمس الاثنين، جهاد ابو العسل محافظ اريحا والأغوار، واطمأن على أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظة.

ووجه الرئيس، المحافظ ابو العسل، لمتابعة وتلبية احتياجات المواطنين والاطمئنان عليهم، مؤكدا متابعته الحثيثة لأوضاعهم في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد. 

وأشاد، بأداء وجهود الاجهزة الامنية والمؤسسات المدنية التي عملت خلال فترة اعلان حالة الطوارئ والتي ادت  إلى محاصرة الفيروس وتجنيب الشعب الفلسطيني هذا الوباء الخطير والضرره الكارثي، وطالبهم بالاستمرار في إجراءاتهم بهذا الخصوص.

أخبار ذات صلة

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه الصيادين في بحر بيت لاهيا

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه الصيادين في بحر بيت لاهيا

المباحث العامة بغزة: بدأنا حملة لضبط الدراجات النارية المسروقة

المباحث العامة بغزة: بدأنا حملة لضبط الدراجات النارية المسروقة

قوات الاحتلال تعتقل 13 مقدسيًا

قوات الاحتلال تعتقل 13 مقدسيًا

الرئيس عباس يُهاتف مدير عام الشرطة

الرئيس عباس يُهاتف مدير عام الشرطة

بماذا أوصى الرئيس عباس المحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية بخصوص وباء (كورونا)؟

بماذا أوصى الرئيس عباس المحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية بخصوص وباء (كورونا)؟

الاحتلال يعتقل شابًا من عزون واندلاع مواجهات بقلقيلية

الاحتلال يعتقل شابًا من عزون واندلاع مواجهات بقلقيلية

مجلس الوزراء: دوام كامل بالمحافظات غير المصابة بـ (كورونا) بدءاً من غدٍ الثلاثاء

مجلس الوزراء: دوام كامل بالمحافظات غير المصابة بـ (كورونا) بدءاً من غدٍ الثلاثاء

حزب الشعب يُطالب بعدم المساس بحقوق الأسرى ويدعو لتحويل قضيتهم لمعركة وطنية

حزب الشعب يُطالب بعدم المساس بحقوق الأسرى ويدعو لتحويل قضيتهم لمعركة وطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه الصيادين في بحر بيت لاهيا

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه الصيادين في بحر بيت لاهيا

قوات الاحتلال تعتقل 13 مقدسيًا

قوات الاحتلال تعتقل 13 مقدسيًا

الرئيس عباس يُهاتف مدير عام الشرطة

الرئيس عباس يُهاتف مدير عام الشرطة

الاحتلال يعتقل شابًا من عزون واندلاع مواجهات بقلقيلية

الاحتلال يعتقل شابًا من عزون واندلاع مواجهات بقلقيلية

حزب الشعب يُطالب بعدم المساس بحقوق الأسرى ويدعو لتحويل قضيتهم لمعركة وطنية

حزب الشعب يُطالب بعدم المساس بحقوق الأسرى ويدعو لتحويل قضيتهم لمعركة وطنية

الفتياني: الاحتلال يُريد تغييب صوت الحقيقة

الفتياني: الاحتلال يُريد تغييب صوت الحقيقة

&#34;منظمة التحرير&#34; تُدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس

"منظمة التحرير" تُدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس

الأسير سامي جنازرة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري

الأسير سامي جنازرة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري

منوعات

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

ظهور &#34;صادم&#34; لمحمد عبده.. &#34;كرش&#34; وأحضان وقبلات

ظهور "صادم" لمحمد عبده.. "كرش" وأحضان وقبلات

عربي

الصحة المصرية تقترح فرض حظر كامل خلال آخر أسبوع من رمضان والعيد

الصحة المصرية تقترح فرض حظر كامل خلال آخر أسبوع من رمضان والعيد

المغرب يقرر فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج

المغرب يقرر فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج

العاهل الأردني مشيدا بالمتطوعين: نحن بخير بوجود نشامى من أمثالكم

العاهل الأردني مشيدا بالمتطوعين: نحن بخير بوجود نشامى من أمثالكم

الكويت تنفي انتشار (الدبور الآسيوي) القاتل في البلاد

الكويت تنفي انتشار (الدبور الآسيوي) القاتل في البلاد