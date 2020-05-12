كورونا.. ترامب يعلن نتائج فحوص نائبه بينس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن فحوصات كورونا لنائبه مايك بينس، أظهرت نتائج سلبية.



وأكد ترامب أن بينس أجرى فحصين الأحد والاثنين، وكلاهما أظهرا نتيجة سلبية، مشيرا إلى أن نائبه في حالة جيدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولم يستبعد الرئيس الأمريكي، كإجراء وقائي وقف التواصل شخصيا مع بينس، مشيرا إلى أنه لا يعرف عن حالات إصابة أخرى بين موظفي البيت الأبيض.



وأوضح ترامب للصحفيين أنه لا يرتدي كمامة، لأنه لا يقترب من أي شخص، وقال إن الموظفين في إدارته يحافظون على مسافة معينة منه وبين بعضهم البعض.