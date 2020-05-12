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العاهل الأردني مشيدا بالمتطوعين: نحن بخير بوجود نشامى من أمثالكم

العاهل الأردني مشيدا بالمتطوعين: نحن بخير بوجود نشامى من أمثالكم
رام الله - دنيا الوطن
عبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه فريقا من المتطوعين، عن فخره بالمبادرات التطوعية التي شهدتها البلاد منذ بدء أزمة فيروس كورنا، وبنخوة الأردنيين وتجاوبهم.

وأكد عبد الله الثاني خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، أمس الاثنين، دعمه المتواصل لمثل هذه المبادرات، معتبرا أن الأردنيين جسدوا خلال الفترة الماضية أروع قيم التكافل والتعاضد من خلال العمل الخيري والتطوعي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال: "أعرف حجم الجهود التي تبذلونها في خدمة المواطنين، ونحن بخير بوجود نشامى من أمثالكم".

وقدم المتطوعون لمحة عن أبرز المبادرات التي أطلقوها في ظل فيروس كورونا بمختلف محافظات المملكة، وشملت توزيع طرود غذائية وتوصيل علاجات للمرضى وتقديم الدعم المالي لعمال المياومة والأسر العفيفة وإطلاق مسابقات للأطفال وتوزيع مواد تعقيم وكمامات وتوفير خدمة التمريض المنزلي ومساعدة طلبة المدارس في التعلم عن بعد.

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