المباحث العامة بغزة: بدأنا حملة لضبط الدراجات النارية المسروقة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت المباحث العامة بغزة بأنها بدأت بتنفيذ حملةٍ تفتيشية تركزت على المفترقات الرئيسية في المحافظة بهدف الكشف عن الدرجات النارية المسروقة.



ووفق موقع الشرطة الإلكتروني، فقد قال المقدم غسان الرواغ، مدير دائرة مباحث غزة، إنه: "تم استنفار كافة أقسام المباحث في محافظة غزة في مهمة التفتيش على الدراجات النارية على الحواجز بهدف الكشف عن الدراجات المسروقة".



وأوضح الرواغ، أن قاعدة البيانات المتوفرة لديهم يتم تحديثها بشكل يومي، ليتسنى لكافة أقسام المباحث المنتشرة في القطاع متابعة الشكاوى المُقدمة، مطمئناً أصحاب الدراجات المسروقة أن المباحث العامة تعمل بكل قوة على حفظ حقوقهم وعدم التهاون بها.



وذكر المقدم الرواغ أنه يتم فحص أرقام الدراجات ميدانياً عبر برنامج معد مسبقا يوضح شكاوى سرقات الدراجات النارية وأرقامها.



وأشار إلى أنه تم إحالة الدراجات النارية المضبوطة إلى دائرة مباحث المرور لاستكمال الإجراءات القانونية ومطابقة أرقام الدراجات بشكاوى المواطنين.