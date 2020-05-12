عبر الاتحاد الأوروبي.. فرنسا تُحذر إسرائيل بسبب ضم أجزاء من الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث ثلاثة دبلوماسيين في بالاتحاد الأوروبي، أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.



ووفق وكالة (رويترز) فقد أكد الدبلوماسيون، أن بلجيكا، وإيرلندا، ولوكسمبورج، تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.



ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لثني إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.



وكانت بريطانيا أكدت أنها لن تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية. وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، إن بريطانيا لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.



كما أفادت تقارير أمريكية، أن ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعارض ضم إسرائيل لمناطق ومستوطنات الضفة الغربية لسيادتها، بشكل أحادي الجانب، لأن ذلك سيكون بمثابة ضربة لـ (صفقة القرن) الأميركية.