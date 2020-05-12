إصابة مساعدة وزيرة الصحة في مصر بفيروس كورونا

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت مصادر بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية المصرية، استقبال معاونة وزيرة الصحة للتأمين الصحي وحجزها لتلقي الرعاية الطبية، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وأشارت المصادر إلى استقرار حالة الدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقالت: "تم عزل معاونة الوزيرة بمنزلها قبل التأكد من إصابتها وبمجرد ايجابية التحليل للفيروس المستجد، تم عزل الأسرة وفحص المخالطين".