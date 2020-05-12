عربي

إصابة مساعدة وزيرة الصحة في مصر بفيروس كورونا

إصابة مساعدة وزيرة الصحة في مصر بفيروس كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية المصرية، استقبال معاونة وزيرة الصحة للتأمين الصحي وحجزها لتلقي الرعاية الطبية، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر إلى استقرار حالة الدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفني لوزيرة الصحة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت: "تم عزل معاونة الوزيرة بمنزلها قبل التأكد من إصابتها وبمجرد ايجابية التحليل للفيروس المستجد، تم عزل الأسرة وفحص المخالطين".

أخبار ذات صلة

الكويت تنفي انتشار (الدبور الآسيوي) القاتل في البلاد

الكويت تنفي انتشار (الدبور الآسيوي) القاتل في البلاد

22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

الصين تُرسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بـ (كورونا) إلى مصر

الصين تُرسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بـ (كورونا) إلى مصر

الأردن يُعلن موعد عودة موظفي القطاع العام للعمل

الأردن يُعلن موعد عودة موظفي القطاع العام للعمل

قرار سعودي يرفع أسعار النفط في العالم

قرار سعودي يرفع أسعار النفط في العالم

216 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البحرين

216 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البحرين

فلكي سعودي يُحدد يوم تحري هلال عيد الفطر بمعظم الدول الإسلامية

فلكي سعودي يُحدد يوم تحري هلال عيد الفطر بمعظم الدول الإسلامية

المغرب يُسجل 163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجل 163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 13 مقدسيًا

قوات الاحتلال تعتقل 13 مقدسيًا

الرئيس عباس يُهاتف مدير عام الشرطة

الرئيس عباس يُهاتف مدير عام الشرطة

الاحتلال يعتقل شابًا من عزون واندلاع مواجهات بقلقيلية

الاحتلال يعتقل شابًا من عزون واندلاع مواجهات بقلقيلية

حزب الشعب يُطالب بعدم المساس بحقوق الأسرى ويدعو لتحويل قضيتهم لمعركة وطنية

حزب الشعب يُطالب بعدم المساس بحقوق الأسرى ويدعو لتحويل قضيتهم لمعركة وطنية

الفتياني: الاحتلال يُريد تغييب صوت الحقيقة

الفتياني: الاحتلال يُريد تغييب صوت الحقيقة

&#34;منظمة التحرير&#34; تُدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس

"منظمة التحرير" تُدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس

الأسير سامي جنازرة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري

الأسير سامي جنازرة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري

&#34;نقابة الصحفيين&#34; تُدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين بالقدس

"نقابة الصحفيين" تُدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين بالقدس

منوعات

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

ظهور &#34;صادم&#34; لمحمد عبده.. &#34;كرش&#34; وأحضان وقبلات

ظهور "صادم" لمحمد عبده.. "كرش" وأحضان وقبلات

عربي

الكويت تنفي انتشار (الدبور الآسيوي) القاتل في البلاد

الكويت تنفي انتشار (الدبور الآسيوي) القاتل في البلاد

22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

قرار سعودي يرفع أسعار النفط في العالم

قرار سعودي يرفع أسعار النفط في العالم