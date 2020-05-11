شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 13 مقدسيًا

قوات الاحتلال تعتقل 13 مقدسيًا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، 13 شاباً من بلدة سلوان في القدس المحتلة.

وقالت الوكالة الرسمية (وفا): إن قوات الاحتلال، نفذت حملة اعتقالات واسعة في سلوان، طالت ثلاثة عشر مواطناً، بينهم أشقاء وأبناء عمومة، وهم: امير عمر مطر، ومحمد عمر مطر، وعلي اياد جابر، ومحمود جواد جابر، وأمير جواد جابر، ويزن حامد جابر، وداود نضال طويل، ووسام كركي، ومنتصر نضال أبو ناب، وقصي وائل أبو ناب، ومحمد عبد الله ابو ناب، وعمر جميل الزغل، واحمد حمود شويات.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يهاتف محافظ أريحا للاطمئنان على أبناء المحافظة

الرئيس عباس يهاتف محافظ أريحا للاطمئنان على أبناء المحافظة

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه الصيادين في بحر بيت لاهيا

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه الصيادين في بحر بيت لاهيا

المباحث العامة بغزة: بدأنا حملة لضبط الدراجات النارية المسروقة

المباحث العامة بغزة: بدأنا حملة لضبط الدراجات النارية المسروقة

الرئيس عباس يُهاتف مدير عام الشرطة

الرئيس عباس يُهاتف مدير عام الشرطة

بماذا أوصى الرئيس عباس المحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية بخصوص وباء (كورونا)؟

بماذا أوصى الرئيس عباس المحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية بخصوص وباء (كورونا)؟

الاحتلال يعتقل شابًا من عزون واندلاع مواجهات بقلقيلية

الاحتلال يعتقل شابًا من عزون واندلاع مواجهات بقلقيلية

مجلس الوزراء: دوام كامل بالمحافظات غير المصابة بـ (كورونا) بدءاً من غدٍ الثلاثاء

مجلس الوزراء: دوام كامل بالمحافظات غير المصابة بـ (كورونا) بدءاً من غدٍ الثلاثاء

حزب الشعب يُطالب بعدم المساس بحقوق الأسرى ويدعو لتحويل قضيتهم لمعركة وطنية

حزب الشعب يُطالب بعدم المساس بحقوق الأسرى ويدعو لتحويل قضيتهم لمعركة وطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهاتف محافظ أريحا للاطمئنان على أبناء المحافظة

الرئيس عباس يهاتف محافظ أريحا للاطمئنان على أبناء المحافظة

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه الصيادين في بحر بيت لاهيا

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه الصيادين في بحر بيت لاهيا

قوات الاحتلال تعتقل 13 مقدسيًا

قوات الاحتلال تعتقل 13 مقدسيًا

الرئيس عباس يُهاتف مدير عام الشرطة

الرئيس عباس يُهاتف مدير عام الشرطة

الاحتلال يعتقل شابًا من عزون واندلاع مواجهات بقلقيلية

الاحتلال يعتقل شابًا من عزون واندلاع مواجهات بقلقيلية

حزب الشعب يُطالب بعدم المساس بحقوق الأسرى ويدعو لتحويل قضيتهم لمعركة وطنية

حزب الشعب يُطالب بعدم المساس بحقوق الأسرى ويدعو لتحويل قضيتهم لمعركة وطنية

الفتياني: الاحتلال يُريد تغييب صوت الحقيقة

الفتياني: الاحتلال يُريد تغييب صوت الحقيقة

&#34;منظمة التحرير&#34; تُدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس

"منظمة التحرير" تُدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس

منوعات

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

ظهور &#34;صادم&#34; لمحمد عبده.. &#34;كرش&#34; وأحضان وقبلات

ظهور "صادم" لمحمد عبده.. "كرش" وأحضان وقبلات

عربي

المغرب يقرر فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج

المغرب يقرر فتح باب تصدير الكمامات إلى الخارج

العاهل الأردني مشيدا بالمتطوعين: نحن بخير بوجود نشامى من أمثالكم

العاهل الأردني مشيدا بالمتطوعين: نحن بخير بوجود نشامى من أمثالكم

الكويت تنفي انتشار (الدبور الآسيوي) القاتل في البلاد

الكويت تنفي انتشار (الدبور الآسيوي) القاتل في البلاد

22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن