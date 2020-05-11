قوات الاحتلال تعتقل 13 مقدسيًا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، 13 شاباً من بلدة سلوان في القدس المحتلة.



وقالت الوكالة الرسمية (وفا): إن قوات الاحتلال، نفذت حملة اعتقالات واسعة في سلوان، طالت ثلاثة عشر مواطناً، بينهم أشقاء وأبناء عمومة، وهم: امير عمر مطر، ومحمد عمر مطر، وعلي اياد جابر، ومحمود جواد جابر، وأمير جواد جابر، ويزن حامد جابر، وداود نضال طويل، ووسام كركي، ومنتصر نضال أبو ناب، وقصي وائل أبو ناب، ومحمد عبد الله ابو ناب، وعمر جميل الزغل، واحمد حمود شويات.