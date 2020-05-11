الرئيس عباس يُهاتف مدير عام الشرطة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد الرئيس محمود عباس، خلال اتصال هاتفي باللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة، بالدور الذي تقوم به الشرطة والأجهزة الأمنية في تنفيذ القانون، وخدمة أبناء شعبنا في ظل الظروف الحالية، موجهاً تحياته عبر مدير عام الشرطة، لكافة منتسبي الشرطة، الذين يقومون إلى جانب زملائهم في الأجهزة الأمنية بحفظ أمن وسلامة الوطن والمواطن.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الرئيس، أشاد بالجهود المبذولة في التصدي لانتشار جائحة (كورونا) وضمان تنفيذ الإجراءات والتعليمات المفروضة من الحكومة بموجب حالة الطوارئ.



وأضافت: أن الرئيس، شدد على بذل المزيد من الجهود في خدمة أبناء شعبنا في الشهر الفضيل، والوقوف عند احتياجاته، كذلك ضمان العمل على حفظ الأمن والاستقرار.



من جهته، أكد عطا الله، على استمرار الجهود، التي يبذلها جهاز الشرطة في خدمة أبناء شعبنا، إنفاذاً لتوجيهات الرئيس محمود عباس، القائد الأعلى لقوى الأمن.