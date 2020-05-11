بماذا أوصى الرئيس عباس المحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية بخصوص وباء (كورونا)؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، المحافظين كافة، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ووجههم بالاستمرار في اتباع كافة الإجراءات المقرة من قبل الحكومة، لحماية المواطنين من فيروس (كورونا) ومنع تفشيه.



وأشاد الرئيس بجهود المحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية، التي بذلوها، وأدت إلى محاصرة الفيروس، وتجنيب الشعب الفلسطيني، هذا الوباء الخطير، وضرره الكارثي، وطالبهم بالاستمرار في إجراءاتهم بهذا الخصوص، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.