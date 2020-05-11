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دولي

الأمم المتحدة تُحذّر: تفشي (كورونا) قد يُقوض جهود مكافحة الإيدز بإفريقيا

الأمم المتحدة تُحذّر: تفشي (كورونا) قد يُقوض جهود مكافحة الإيدز بإفريقيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الأمم المتحدة، من أن عدد الوفيات جراء الإيدز، قد يتضاعف في إفريقيا جنوب الصحراء، إذا أعاق وباء (كورونا) حصول المرضى على العلاج.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز (يو إن إيدز)، أنه في حال تمت عرقلة حصول المصابين بالإيدز على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية لمدة ستة أشهر، فقد يؤدي ذلك إلى أكثر من 500 ألف وفاة إضافية في المنطقة خلال 2020 و2021، تضاف إلى 470 ألف وفاة أحصيت عام 2018، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وستكون هذه الحصيلة غير مسبوقة منذ العام 2008، حين قضى 950 ألف شخص، جراء الإيدز في المنطقة.

وأظهرت آخر إحصاءات تعود إلى عام 2018 أن 25,7 مليون شخص كانوا يتعايشون مع الإيدز في إفريقيا جنوب الصحراء، وكان 16,4 مليون منهم يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية.

كما أن وقف الحملات الوقائية ومنع الحصول على العناية الطبية والعلاج، قد يقضي على كل التقدم المنجز حتى الآن على صعيد منع انتقال الإيدز من الأم إلى الطفل، في وقت تراجع عدد الأطفال المصابين بنسبة 43% بين 2010 و2018، من 250 ألف طفل إلى 140 ألفاً.

وقد تزداد الإصابات بين الأطفال بنسبة 37% في موزمبيق و78% في ملاوي وزيمبابوي و104% في أوغندا.

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