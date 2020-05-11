الأمم المتحدة تُحذّر: تفشي (كورونا) قد يُقوض جهود مكافحة الإيدز بإفريقيا



وأظهرت آخر إحصاءات تعود إلى عام 2018 أن 25,7 مليون شخص كانوا يتعايشون مع الإيدز في إفريقيا جنوب الصحراء، وكان 16,4 مليون منهم يحصلون على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية.



كما أن وقف الحملات الوقائية ومنع الحصول على العناية الطبية والعلاج، قد يقضي على كل التقدم المنجز حتى الآن على صعيد منع انتقال الإيدز من الأم إلى الطفل، في وقت تراجع عدد الأطفال المصابين بنسبة 43% بين 2010 و2018، من 250 ألف طفل إلى 140 ألفاً.



وقد تزداد الإصابات بين الأطفال بنسبة 37% في موزمبيق و78% في ملاوي وزيمبابوي و104% في أوغندا.

وستكون هذه الحصيلة غير مسبوقة منذ العام 2008، حين قضى 950 ألف شخص، جراء الإيدز في المنطقة.