شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا من عزون واندلاع مواجهات بقلقيلية

الاحتلال يعتقل شابًا من عزون واندلاع مواجهات بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، حاجزاً عسكرياً على الطريق الواصل بين قرية النبي الياس وبلدة جيوس شرق قلقيلية بالضفة الغربية، كما واعتقل شابًا من بلدة عزون.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال، أوقفوا المركبات المارة من الطريق الذي افتتح قبل عام؛ ليختصر المسافة بين القرى الشمالية ومدينة قلقيلية، ودققوا في بطاقات ركابها، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

كما واندلعت مواجهات قرب الحاجز الشمالي للمدينة، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز، صوب الشبان من قبل قوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أحمد اسليم ضرار رضوان (28 عاماً)، من بلدة عزون على حاجز عسكري على الطريق الواصل بين عزون وعزبة الطبيب قضاء قلقيلية، كما وتم احتجاز ثلاثة شبان قرب الملعب.

وتشهد بلدة عزون، مواجهات بشكل شبه يومي؛ نتيجة اقتحامها من قبل الاحتلال، الذي يستهدف أبناء القرية بالاعتقال على خلفية استهداف مركبات المستوطنين المستمر بالحجارة والزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.

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