شؤون فلسطينية

مجلس الوزراء: دوام كامل بالمحافظات غير المصابة بـ (كورونا) بدءاً من غدٍ الثلاثاء

مجلس الوزراء: دوام كامل بالمحافظات غير المصابة بـ (كورونا) بدءاً من غدٍ الثلاثاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم: إن المجلس قرر في جلسته، اليوم الاثنين، اعتماد دوام كامل لموظفي مديريات الدوائر الحكومية، في المحافظات غير المصابة بفيروس (كورونا)، وفق الإجراءات والتعليمات الصحية، ابتداء من صباح غد الثلاثاء.

وأضاف غانم: "إن الدوام الكامل يشمل محافظات نابلس، وبيت لحم، وطولكرم، وجنين، وقلقيلية، وسلفيت، وأريحا، وطوباس، على أن يبدأ الدوام الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الثالثة من بعد الظهر"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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