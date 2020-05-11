وزير الصحة التركي: تراجع كبير للإصابات اليومية بـ (كورونا) ونسبة المتعافين 68.5%

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت تركيا اليوم الاثنين، تراجعاً كبيراً في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، فيما بلغت نسبة المتعافين بين المصابين 68.5%.



وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة في إحصائية جديدة نشرها الاثنين، ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس (كورونا) في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 1114؛ ليصل إلى 139771 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد، حسب البيانات المنشورة في 8 أيار/ مايو 1848 حالة، وفي 9 أيار/ مايو 1546، وفي 10 أيار/ مايو 1542.



وذكر قوجة، أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس، وصلت إلى 3841 شخصاً إثر رصد 55 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 8 أيار/ مايو 48 حالة، وفي 9 أيار/ مايو 50، وفي 10 أيار/ مايو 47.



وذكر أن عدد المتعافين من الفيروس، وصل إلى 95780 شخصاً بعد تسجيل 3089 حالة شفاء جديدة؛ لتصل نسبة المتعافين إلى 68.5%.



وأعلن وزير الصحة التركي في وقت سابق، أن بلاده تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس (كورونا)، معتبراً أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في البلاد.