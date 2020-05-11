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دولي

أفغانستان تعتقل زعيم تنظيم الدولة في جنوب آسيا

أفغانستان تعتقل زعيم تنظيم الدولة في جنوب آسيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الأمنية في أفغانستان، اليوم الاثنين، عن اعتقال زعيم تنظيم الدولة في منطقة جنوب آسيا، أبو عمر خراساني مع قياديين آخرين بالتنظيم.

وقالت المديرية العامة للأمن القومي، ووزارة الداخلية الأفغانية في بيان صدر اليوم الاثنين: "إن خراساني ومرافقيه، اعتقلوا في العاصمة كابل"، مضيفة: "ستواصل مديرية الأمن القومي عملياتها الشاملة والموجهة؛ لتعقب واعتقال كبار قادة الجماعات المسلحة في المنطقة، وتدمير المحاور المشتركة لهذه الشبكات الإرهابية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويحظى تنظيم الدولة في جنوب آسيا، بوجود متواضع في أفغانستان، حيث ينشط في الشمال بشكل أساسي، غير أنه شن هجمات قوية في كابل.

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