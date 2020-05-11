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دولي

أدنى إصابات بفيروس (كورونا) في إيطاليا منذ 4 مارس

أدنى إصابات بفيروس (كورونا) في إيطاليا منذ 4 مارس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدنى معدل إصابات يومي بفيروس (كورونا) المستج، منذ 4 أذار/ مارس الماضي، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة.

ووفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) فإنه بحسب جدول إحصاءات الوزارة، الذي نشر مساء الاثنين، تم تسجيل 744 حالة إيجابية جديدة، رفعت الإجمالي، شاملاً الوفيات والمتعافين والحالات النشطة، إلى 219814.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 30739، ما يمثل زيادة بـ 179 وفاة عن الأمس، وبلغ إجمالي المتعافين 106.587، بزيادة 1401 شخص.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أعلن، بوقت سابق، عن خطط لتخفيف إغلاق البلاد، اعتباراً من 4 أيار/ مايو، قائلاً: إنه سيسمح للإيطاليين بزيارة الأقارب في نطاق منطقة إقامتهم، بينما لن يسمح بأي تحركات أخرى إلا لأسباب تتعلق بالعمل أو الصحة.

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