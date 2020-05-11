ألمانيا: لن نجد لقاحاً ضد (كورونا) قبل منتصف 2021 في أفضل حال

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة التعليم والأبحاث العلمية الألمانية، أنيا كارليتشيك، أن العالم لن يجد لقاحاً ناجعاً ضد فيروس (كورونا) قبل أواسط عام 2021، معتبرة أن اللقاح، ربما لن يلبي الآمال المعقودة عليه.



وقالت كارليتشيك في تصريح صحفي، إن بلادها تطلق مشروعاً بقيمة 750 مليون يورو؛ لتطوير لقاح ضد فيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن البرنامج، سيستند إلى ركيزتين أساسيتين، وهما: توسيع القدرات في مجال الدراسات في استكشاف هذه السلالة من الفيروس، ورفع القدرات في مجال الإنتاج لضمان إنتاج اللقاح، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضافت: "من الضروري بدء إنتاج اللقاح بشكل سريع، بعد أن يتم تطويره والمصادقة عليه، واللقاح هو المفتاح للعودة إلى الحياة الطبيعية".



وشددت كارليتشيك على أن اللقاح، سيكون متاحاً للاستخدام الجماعي في أواسط 2021 وفقاً لأفضل سيناريو، وتابعت: "لا يمكننا أن نتوقع حدوث أعجوبة، من المهم أن نكون واقعيين".



ولفتت إلى أنه يجب الاستعداد لاحتمال، أن "اللقاح لن يتطابق مع كل التوقعات"، وأوضحت أنه من غير المستبعد، أن المصل "سيحمي فقط من الأشكال الصعبة للمرض".



وأشارت كارليتشيك إلى أن عملية تركيب وإنتاج اللقاح، قد تستغرق عدة سنوات، حال تطور الأحداث، وفقاً لسيناريوهات سلبية.



وسبق أن نشرت منظمة الصحة العالمية، قائمة تضم 83 لقاحاً محتملاً ضد فيروس (كورونا) يجري العمل عليها في دول عدة، مشيرة إلى أن 6 أمصال دخلت مرحلة الاختبارات السريرية.