22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل 22 إصابة بفيروس (كورونا).



وأكد جابر، في ايجاز صحفي مساء اليوم الاثنين، نشرته وكالة (عمون)، أن الحالات هي: 8 لسائقين بينهم 3 أردنيين، وطالبين، و12 إصابة لمخالطي سائق الخناصري، مضيفاً: أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة.



وارتفع عدد المصابين بالفيروس، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 108، بحسب جابر.



وقال: إن فرق التقصي الوبائي، أجرت اليوم، نحو 4 آلاف فحص مخبري، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الفحوص منذ بدء الجائحة 119 ألفاً و260 فحصاً.