22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل 22 إصابة بفيروس (كورونا).
وأكد جابر، في ايجاز صحفي مساء اليوم الاثنين، نشرته وكالة (عمون)، أن الحالات هي: 8 لسائقين بينهم 3 أردنيين، وطالبين، و12 إصابة لمخالطي سائق الخناصري، مضيفاً: أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة.
وارتفع عدد المصابين بالفيروس، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 108، بحسب جابر.
وقال: إن فرق التقصي الوبائي، أجرت اليوم، نحو 4 آلاف فحص مخبري، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الفحوص منذ بدء الجائحة 119 ألفاً و260 فحصاً.
أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل 22 إصابة بفيروس (كورونا).
وأكد جابر، في ايجاز صحفي مساء اليوم الاثنين، نشرته وكالة (عمون)، أن الحالات هي: 8 لسائقين بينهم 3 أردنيين، وطالبين، و12 إصابة لمخالطي سائق الخناصري، مضيفاً: أنه تم تسجيل حالة شفاء واحدة.
وارتفع عدد المصابين بالفيروس، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات إلى 108، بحسب جابر.
وقال: إن فرق التقصي الوبائي، أجرت اليوم، نحو 4 آلاف فحص مخبري، وبالتالي يصبح إجمالي عدد الفحوص منذ بدء الجائحة 119 ألفاً و260 فحصاً.
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