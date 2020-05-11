الفتياني: الاحتلال يُريد تغييب صوت الحقيقة

ماجد الفتياني

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رام الله - دنيا الوطن

استهجن أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد منع عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون في القدس المحتلة، مؤكداً أنها محاولة بائسة لتغييب صوت الحقيقة.



وشدد الفتياني، خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الاثنين، على أن القرار الجديد سيفشل في مخططه لتغييب الحقيقة وتزوير التاريخ، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال، لم ولن تستطيع منع الصوت الفلسطيني في القدس المحتلة.