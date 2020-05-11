"منظمة التحرير" تُدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس

دانت منظمة التحرير الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد منع عمل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في القدس المحتلة، لمدة ستة شهور أخرى.





وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، صائب عريقات، اليوم الاثنين، لإذاعة (صوت فلسطين): "إن تمديد سلطات الاحتلال قرار منع عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون في القدس، يأتي ضمن محاولات إسرائيل لإزالة أي وجود فلسطيني في القدس المحتلة، وفي سياق ممنهج لعملية الضم".





وأضاف عريقات، أن حكومة الاحتلال، بقرارها تمديد إلإغلاق تواصل تمزيق الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة، ومنها الرسالة المتبادلة بين وزيري خارجية النرويج وإسرائيل في تسعينات القرن الماضي، التي تقضي بمحافظة سلطات الاحتلال على عمل المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة.

رام الله - دنيا الوطن