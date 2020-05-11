الصين تُرسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بـ (كورونا) إلى مصر

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، وصول شحنة مساعدات طبية ووقائية، للمرة الثانية من الصين إلى مصر، وذلك في إطار التعاون الثنائي لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.



ويبلغ وزن الشحنة الثانية، أربعة أطنان، وتتضمن 70 ألف كاشف تحليل حمض نووي خاص بفيروس (كورونا)، و10 آلاف كمامة طبية "N95"، و10 آلاف مجموعة من الملابس الوقائية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وهذه الشحنة الثانية من أصل ثلاث دفعات، خصصتها الحكومة الصينية لمصر، حيث تم استلام الشحنة الأولى في شهر نيسان/ أبريل الماضي، وبلغ وزنها 4 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية، عبارة عن 20 ألف كمامة (N95)، و10 آلاف من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى 10 آلاف كاشف خاص بفيروس (كورونا) المستجد، كما سيتم استلام الدفعة الثالثة خلال الأيام المقبلة.



كما أهدت مؤسسة المجتمع المدني الصينية "علي بابا" وزارة الصحة المصرية، شحنة مساعدات طبية بزنة 4,7 طن من المستلزمات الطبية والوقائية، وجار الانتهاء من إجراءات استلامها.