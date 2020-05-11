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بوتن يأمر بإنهاء "العطلة السارية" في روسيا بسبب (كورونا)

بوتن يأمر بإنهاء "العطلة السارية" في روسيا بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، اليوم الاثنين، بإنهاء "عطلة العمل" السارية في روسيا منذ أواخر آذار/ مارس، والهادفة إلى تسهيل فرض العزل، وهو ما يمهد لرفع القيود المفروضة بسبب وباء (كورونا) على نحو تدريجي.

وقال بوتن في خطاب بث عبر التلفزيون: "اعتباراً من يوم غد؛ الثاني عشر من أيار/ مايو، تنتهي عطلة العمل السارية في البلاد، والتي تشمل كل القطاعات الاقتصادية؛ لكن التصدي لجائحة فيروس (كورونا) المستجد لم ينته، الخطر ما يزال قائماً"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

لكن الإعلان، الذي يأتي فيما سجلت البلاد أكثر من 11 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لا يعني انتهاء عزل جميع الروس، إذ ستظل مدينة موسكو خصوصاً، وهي بؤرة الوباء الرئيسية في البلاد، معزولة حتى 31 أيار/ مايو على الأقل.

وتبعاً لذلك، سيكون بوسع كل من منطقة، أن تقدر القيود التي يمكن رفعها، وتحديد موقع الإقدام على تلك الخطوة، استناداً إلى خبرات علمية.

وأشار بوتن إلى أن "بلادنا كبيرة وأوضاع الوباء تختلف.. لا يمكن العمل بالنموذج نفسه في كل الأماكن"، وأمر بإعادة فتح الشركات، في حين أن الاقتصاد على غرار اقتصادات جميع دول العالم، يعاني من جراء العزل وانهيار أسعار النفط.

وقال: "اعتباراً من 12 أيار/ مايو وحيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي خلق الظروف لاستعادة الأنشطة في القطاعات الاقتصادية الأساسية: البناء والصناعة والزراعة والاتصالات والطاقة واستخراج المواد الأولية".

وأعلن بوتن أيضاً، سلسلة مساعدات مالية للعائلات والشركات؛ خصوصاً لهذه الأخيرة عبر إعفاءات ضريبية، وأكد أن روسيا نجحت في تجنّب الأسوأ، بفضل العزل ووقف الأنشطة.

وأضاف: "إن التجربة في أماكن أخرى من العالم، أثبتت أن العبء على أنظمة الصحة، كان السبب الرئيسي لارتفاع معدلات الوفيات".

وتابع: "لكنني أكرّر، بتنا مستعدين" مؤكداً أن عدد الأسرة في المستشفيات المجهّزة لاستقبال المصابين بـ (كوفيد- 19) ارتفع من 29 ألفاً إلى 130 ألفاً منذ آذار/ مارس.

وشدّد أيضاً على سياسة إجراء فحوص مكثفة في روسيا، مما يسمح وفق قوله، بالكشف عن المصابين، الذين لا يُظهرون أي أعراض، أو تظهر عليهم أعراض طفيفة، ما يتيح معالجتهم بشكل سريع وعزلهم.

وسجّلت روسيا رسمياً 221344 إصابة منذ بدء الأزمة، بينهم 11656 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

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