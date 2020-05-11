الصحة تُعلن استعدادها لاستقبال العائدين إلى قطاع غزة

معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استعدادها لاستقبال العائدين إلى قطاع غزة، عبر (معبر رفح).



جاء ذلك، لدى ترؤس وكيل وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش، اجتماعاً دورياً للجنة الفنية لمواجهة (كورونا)، لبحث ومناقشة جملة من مستجدات العمل، والجهود المبذولة في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لتحصين المجتمع أمام (كورونا).



وتطرق اللقاء إلى متابعة الاستعدادات لاستقبال واستضافة العائدين عبر (معبر رفح) والمتوقع وصولهم يوم غد الثلاثاء، لقضاء فترة الحجر الصحي الإلزامي لهم لمدة 21 يوماً.