أردوغان: لن نترك الساحة لقوى الشر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تترك الساحة لـ "قوى الشر"، انطلاقاً من المنظمات الإرهابية، وصولاً إلى "محاور العداء التي مصدرها الخليج".



وفي كلمة عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، قال أردوغان، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول): "لن نخلي الساحة لأي من قوى الشر، انطلاقاً من منظمة (غولن) إلى (بي كا كا)، ومن اللوبيات الأرمنية والرومية، وصولا إلى محاور العداء التي مصدرها الخليج".



وأوضح، بالقول: "ندرك جيداً المآرب الخبيثة وراء المكائد التي تستهدف اقتصادنا"، مضيفًا: "لجأت أطراف إلى محاولات لضرب اقتصادنا، بعد أن شعرت بالعجز أمام تقدمنا في الملف السوري والليبي"، مؤكداً أنه سيضع بلاده بموقع أفضل في النظام العالمي الجديد، الذي سيتشكل سياسياً واقتصادياً بعد أزمة فيروس (كورونا)".



وختم الرئيس التركي، حديثه، قائلًا: "تركيا ستواصل العمل على حماية مصالحها في البحر المتوسط، وإحباط كل الألاعيب والمؤامرات التي تحيكها مؤسسات وجهات خارجية لإضعاف اقتصادنا".