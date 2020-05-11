شؤون فلسطينية

الاسير سامي جنازرة يشرع باضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الاداري

الاسير سامي جنازرة يشرع باضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الاداري
رام الله - دنيا الوطن
أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاثنين، أن الأسير سامي جنازرة 47 عاما من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، دخل اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام ضد تجديد اعتقاله الإداري.

ولفتت الهيئة، ان ما تسمى بالمحكمة العليا الاسرائيلية رفضت قبل ايام، الالتماس المقدم من قبل الطاقم القانوني بالهيئة ضد امر الاعتقال الاداري الصادرة بحق الاسير سامي جنازرة.

وأوضحت الهيئة، ان الأسير سامي محمد شعبان جنازرة (47عاماً)، من مخيم الفوار جنوب الخليل، كانت قوات الاحتلال الاسرائيلية أعادت اعتقاله بتاريخ  16/9/2019، بعد اقتحام منزله، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، وحين قاربت على الانتهاء جدد له الاحتلال لمرة ثانية اعتقاله الاداري لأربعة شهور أخرى.

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