وزير بريطاني: لن ندعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

قال جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، اليوم الاثنين: "إن بريطانيا لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية؛ لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة".



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال: "إن الأمر متروك لإسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية".



لكن كليفرلي قال للبرلمان: إن موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية و...القيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).