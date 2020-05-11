شؤون فلسطينية

وزير بريطاني: لن ندعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

وزير بريطاني: لن ندعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، اليوم الاثنين: "إن بريطانيا لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية؛ لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال: "إن الأمر متروك لإسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية".

لكن كليفرلي قال للبرلمان: إن موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية و...القيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).

أخبار ذات صلة

السفير خريشة: تمديد إغلاق تلفزيون فلسطين بالقدس سياسة إسرائيلية لتكميم الإعلام الفلسطيني

السفير خريشة: تمديد إغلاق تلفزيون فلسطين بالقدس سياسة إسرائيلية لتكميم الإعلام الفلسطيني

الصحة تُعلن استعدادها لاستقبال العائدين إلى قطاع غزة

الصحة تُعلن استعدادها لاستقبال العائدين إلى قطاع غزة

الاسير سامي جنازرة يشرع باضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الاداري

الاسير سامي جنازرة يشرع باضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الاداري

&#34;نقابة الصحفيين&#34; تدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس

"نقابة الصحفيين" تدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس

الحكومة تعتمد الموازنة الخاصة بإجراءات الصحة والسلامة العامة لامتحان الثانوية العامة

الحكومة تعتمد الموازنة الخاصة بإجراءات الصحة والسلامة العامة لامتحان الثانوية العامة

&#34;المجلس الاستشاري&#34; يحذر من تصاعد موجة الهجمات على الأسرى وحقوقهم

"المجلس الاستشاري" يحذر من تصاعد موجة الهجمات على الأسرى وحقوقهم

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف استعداداتها لاستقبال دفعة جديدة من العالقين بمصر

"الصحة" بغزة تكشف استعداداتها لاستقبال دفعة جديدة من العالقين بمصر

&#34;الديمقراطية&#34; تشيد بالموقف الأممي المتقدم الذي يدعو الاحتلال للإفراج عن الأسرى الأطفال فوراً

"الديمقراطية" تشيد بالموقف الأممي المتقدم الذي يدعو الاحتلال للإفراج عن الأسرى الأطفال فوراً

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

السفير خريشة: تمديد إغلاق تلفزيون فلسطين بالقدس سياسة إسرائيلية لتكميم الإعلام الفلسطيني

السفير خريشة: تمديد إغلاق تلفزيون فلسطين بالقدس سياسة إسرائيلية لتكميم الإعلام الفلسطيني

الاسير سامي جنازرة يشرع باضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الاداري

الاسير سامي جنازرة يشرع باضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الاداري

&#34;نقابة الصحفيين&#34; تدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس

"نقابة الصحفيين" تدين قرار الاحتلال تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس

&#34;المجلس الاستشاري&#34; يحذر من تصاعد موجة الهجمات على الأسرى وحقوقهم

"المجلس الاستشاري" يحذر من تصاعد موجة الهجمات على الأسرى وحقوقهم

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف استعداداتها لاستقبال دفعة جديدة من العالقين بمصر

"الصحة" بغزة تكشف استعداداتها لاستقبال دفعة جديدة من العالقين بمصر

&#34;الديمقراطية&#34; تشيد بالموقف الأممي المتقدم الذي يدعو الاحتلال للإفراج عن الأسرى الأطفال فوراً

"الديمقراطية" تشيد بالموقف الأممي المتقدم الذي يدعو الاحتلال للإفراج عن الأسرى الأطفال فوراً

سلطات الاحتلال تسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء بالأغوار الشمالية

سلطات الاحتلال تسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء بالأغوار الشمالية

حزب الشعب يدين قيام &#34;الأجهزة الأمنية&#34; بغزة بمداهمة منزل المدهون واحتجاز أشقائه

حزب الشعب يدين قيام "الأجهزة الأمنية" بغزة بمداهمة منزل المدهون واحتجاز أشقائه

منوعات

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

والدة أصالة تثير الجدل بما فعلته في نهار رمضان

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: &#34;ابنتي مموتاني&#34;

حلمي بكر يبكي بشكل هستيري: "ابنتي مموتاني"

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

الراقصة دينا تزف غادة عبد الرازق وزوجها بطريقتها الخاصة

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب بعد عام من صراعها مع المرض

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

اتهامات لممثل مصري بالانتماء لجماعة متطرفة.. كيف رد؟

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

شاهد: ياسمين صبري تؤدي أغنية هيفاء وهبي

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

للمرة الأولى.. هازال كايا تنشر صورة ابنها واضحة

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

ماذا قالت شكران مرتجى عن حادثة قتيل منزل نانسي عجرم السوري؟

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

رامز جلال يُجبر حمو بيكا على الاعتذار لهاني شاكر.. وياسمين صبري تُعلق

ظهور &#34;صادم&#34; لمحمد عبده.. &#34;كرش&#34; وأحضان وقبلات

ظهور "صادم" لمحمد عبده.. "كرش" وأحضان وقبلات

عربي

الصين تُرسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بـ (كورونا) إلى مصر

الصين تُرسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية الخاصة بـ (كورونا) إلى مصر

216 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البحرين

216 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في البحرين

فلكي سعودي يُحدد يوم تحري هلال عيد الفطر بمعظم الدول الإسلامية

فلكي سعودي يُحدد يوم تحري هلال عيد الفطر بمعظم الدول الإسلامية

المغرب يُسجل 163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب يُسجل 163 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)