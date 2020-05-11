الأردن يُعلن موعد عودة موظفي القطاع العام للعمل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الاثنين، أنه تقرر عودة موظفي القطاع العام للعمل في 26 مايو/ أيار، وذلك بعد انقطاع دام نحو شهرين.



ووفق قناة (المملكة) فقد أكد المتحدث باسم الحكومة الأردنية، الوزير أمجد العضايلة، أن الحكومة قررت السماح لموظفي الدولة بالعودة لأعمالهم يوم 26 آيار/ مايو، بعد انقطاع استمر نحو شهرين فرضته السلطات في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وأوضح العضايلة، أن موظفي الحكومة الذين يشكلون معظم القطاع العام سيعودون للعمل عقب عطلة عيد الفطر.



وأشار إلى أن الحكومة ستواصل فرض حظر التجول الليلي حتى إشعار آخر وذلك رغم تخفيف قيود العزل العام الصارمة خلال الأسبوعين الماضيين بالسماح لمعظم الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها.