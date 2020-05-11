دولي

الصين تُقيل مسؤولًا بسبب عودة (كورونا) لمدينة ووهان

الصين تُقيل مسؤولًا بسبب عودة (كورونا) لمدينة ووهان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن إقالة مسؤول في مدينة ووهان التي تعتبر مهد فيروس (كورونا) المستجد؛ بعد تسجيل 6 إصابات جديدة في المدينة خلال الساعات الــ 48 الماضية.

وأوضحت سلطات المقاطعة، وفق وكالة (شينخوا) أن تشانغ يوي شين أقيل من منصبه في الحزب الشيوعي الصيني بسبب سوء الإدارة المتعلق بالإغلاق والسيطرة على مجمع (سانمين) السكني بمدينة ووهان. 

وسجلت مدينة ووهان 6 حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 يومى السبت والأحد، حيث كان جميع المرضى من مجمع سانمين السكنى، وكان المجمع قد سجل فى فترات سابقة 20 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

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