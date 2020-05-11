"الديمقراطية" تشيد بالموقف الأممي المتقدم الذي يدعو الاحتلال للإفراج عن الأسرى الأطفال فوراً

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان المشترك الصادر عن المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، والممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في دولة فلسطين جينيفيف بوتن، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، الذي دعا سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لديها فورًا، في ظل الأزمة الناجمة عن فيروس (كورونا).



وثمنت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، العريضة التي رفعتها 190 شخصية عربية ودولية للأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.



وقالت الجبهة: إنه في الوقت الذي تعمد دول العالم لإطلاق سراح المسجونين لديها في إطار إجراءات الوقاية من (كورونا)، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز آلاف الأسرى في سجونها وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن في ظروف اعتقالية معقدة، وشن حملات الاعتقال الجماعي اليومي للمواطنين الفلسطينيين دون أي اعتبار لما أحدثته جائحة (كورونا)، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والشرائع والنداءات الدولية.



وحملت الجبهة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل وباء (كورونا) خطراً على حياتهم، مشددة على أن استمرار سلطات الاحتلال تجاهلها للقرارات والنداءات الدولية تتطلب تحركاً دولياً للجم الاحتلال وفرض عقوبات على إسرائيل باعتبارها دولة فوق القانون وتواصل احتلالها للأراضي الفلسطيني المحتلة وفرض قوانين عنصرية وسياسة الاعتقال الجماعي والإعدامات اليومية والنهب والاستيطان والتهويد.



وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على حق أبنائنا الأسرى في الحرية فوراً ضماناً لحياتهم التي تتهددها مخاطر جائحة (كورونا)، فضلاً عن الألاعيب الخبيثة لسلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية.